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Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству - РИА Новости, 01.04.2024
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21:51 01.04.2024 (обновлено: 21:53 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/nakazanie-1937210278.html
Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству
Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству - РИА Новости, 01.04.2024
Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:51
2024-04-01T21:53
в мире
израиль
иран
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора", заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора (имеется ввиду Израиль - ред.)", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки ВВС Израиля погиб Командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, а также его заместитель генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, которые находились во время авиаудара в здании генконсульства. Захеди принадлежал к высшим эшелонам военной структуры КСИР Ирана, занимал пост командующего сухопутными силами КСИР с 2006 по 2008 года.
https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937197642.html
https://ria.ru/20240401/udar-1937202309.html
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в мире, израиль, иран, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству

Иран заявил о своем праве выбрать наказание для Израиля за удар по консульству

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора", заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«
"Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора (имеется ввиду Израиль - ред.)", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске
Вчера, 19:54
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.
Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки ВВС Израиля погиб Командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, а также его заместитель генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, которые находились во время авиаудара в здании генконсульства. Захеди принадлежал к высшим эшелонам военной структуры КСИР Ирана, занимал пост командующего сухопутными силами КСИР с 2006 по 2008 года.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
СМИ: тегеранцы выйдут на митинг после удара Израиля по консульству Ирана
Вчера, 20:28
 
В миреИзраильИранСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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