https://ria.ru/20240401/nakazanie-1937210278.html

Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству

Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству - РИА Новости, 01.04.2024

Иран заявил о праве определить наказание для Израиля за удар по консульству

Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:51

2024-04-01T21:51

2024-04-01T21:53

в мире

израиль

иран

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора", заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля - ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора (имеется ввиду Израиль - ред.)", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки ВВС Израиля погиб Командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди, а также его заместитель генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, которые находились во время авиаудара в здании генконсульства. Захеди принадлежал к высшим эшелонам военной структуры КСИР Ирана, занимал пост командующего сухопутными силами КСИР с 2006 по 2008 года.

https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937197642.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937202309.html

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в мире, израиль, иран, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году