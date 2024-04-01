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Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 01.04.2024
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06:59 01.04.2024 (обновлено: 07:01 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/nagrazhdenie-1937014974.html
Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу"
Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 01.04.2024
Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу"
Наводчика-оператора танка Владимира Абрамова из Приморья, остановившего наступление колонны вражеской техники, наградили медалью "За отвагу", сообщила... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T06:59
2024-04-01T07:01
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир абрамов
вооруженные силы рф
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Наводчика-оператора танка Владимира Абрамова из Приморья, остановившего наступление колонны вражеской техники, наградили медалью "За отвагу", сообщила пресс-служба Восточного военного округа. "Благодаря умелому применению комплекса вооружения танка Т-80БВМ, младший сержант Абрамов в ходе боя поразил более двух единиц бронетехники иностранного производства, вынудив противника развернуться и отступить... За образцовое выполнение боевых задач, младший сержант Владимир Абрамов награжден медалью "За отвагу", - говорится в сообщении. Отмечается, что Абрамов, ведя наблюдение за выдвигающейся колонной бронетехники ВСУ, выждал подходящий момент и поразил головную машину управляемым снарядом с дальности более 4,5 километров. Затем он сменил позицию и поразил замыкающую машину, в результате чего колонна противника была остановлена на узком участке полевой дороги.
https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html
https://ria.ru/20240328/medal-1936322850.html
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безопасность, владимир абрамов, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Абрамов, Вооруженные силы РФ, Россия
Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу"

Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу" за уничтожение техники ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедаль "За отвагу"
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медаль "За отвагу". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Наводчика-оператора танка Владимира Абрамова из Приморья, остановившего наступление колонны вражеской техники, наградили медалью "За отвагу", сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"Благодаря умелому применению комплекса вооружения танка Т-80БВМ, младший сержант Абрамов в ходе боя поразил более двух единиц бронетехники иностранного производства, вынудив противника развернуться и отступить... За образцовое выполнение боевых задач, младший сержант Владимир Абрамов награжден медалью "За отвагу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Абрамов, ведя наблюдение за выдвигающейся колонной бронетехники ВСУ, выждал подходящий момент и поразил головную машину управляемым снарядом с дальности более 4,5 километров.
Затем он сменил позицию и поразил замыкающую машину, в результате чего колонна противника была остановлена на узком участке полевой дороги.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир АбрамовВооруженные силы РФРоссия
 
 
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