https://ria.ru/20240401/nagrazhdenie-1937014974.html

Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу"

Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу" - РИА Новости, 01.04.2024

Танкиста из Приморья наградили медалью "За отвагу"

Наводчика-оператора танка Владимира Абрамова из Приморья, остановившего наступление колонны вражеской техники, наградили медалью "За отвагу", сообщила... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T06:59

2024-04-01T06:59

2024-04-01T07:01

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир абрамов

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Наводчика-оператора танка Владимира Абрамова из Приморья, остановившего наступление колонны вражеской техники, наградили медалью "За отвагу", сообщила пресс-служба Восточного военного округа. "Благодаря умелому применению комплекса вооружения танка Т-80БВМ, младший сержант Абрамов в ходе боя поразил более двух единиц бронетехники иностранного производства, вынудив противника развернуться и отступить... За образцовое выполнение боевых задач, младший сержант Владимир Абрамов награжден медалью "За отвагу", - говорится в сообщении. Отмечается, что Абрамов, ведя наблюдение за выдвигающейся колонной бронетехники ВСУ, выждал подходящий момент и поразил головную машину управляемым снарядом с дальности более 4,5 километров. Затем он сменил позицию и поразил замыкающую машину, в результате чего колонна противника была остановлена на узком участке полевой дороги.

https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html

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безопасность, владимир абрамов, вооруженные силы рф, россия