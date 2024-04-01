https://ria.ru/20240401/nagrada-1937131227.html

Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия"

Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия" - РИА Новости, 01.04.2024

Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия"

Президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного судна, вторых пилотов, штурманов и старшего бортпроводника специального летного отряда "Россия"... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного судна, вторых пилотов, штурманов и старшего бортпроводника специального летного отряда "Россия" почетной грамотой президента РФ за заслуги в освоении авиационной техники и высокое профессиональное мастерство. "За заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном в понедельник. Награды удостоены второй пилот Денис Бесфамильный-Сабодаш, штурман Максим Бычков, старший бортпроводник Анна Зрилова, командир воздушного судна Алексей Кулаков, штурман Алексей Макрецов, штурман Антон Марченко, второй пилот Николай Суходольский.

https://ria.ru/20240205/geroy-1925514686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество