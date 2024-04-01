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Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия" - РИА Новости, 01.04.2024
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15:23 01.04.2024
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Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия"
Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия"
Президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного судна, вторых пилотов, штурманов и старшего бортпроводника специального летного отряда "Россия"... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:23
2024-04-01T15:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного судна, вторых пилотов, штурманов и старшего бортпроводника специального летного отряда "Россия" почетной грамотой президента РФ за заслуги в освоении авиационной техники и высокое профессиональное мастерство. "За заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном в понедельник. Награды удостоены второй пилот Денис Бесфамильный-Сабодаш, штурман Максим Бычков, старший бортпроводник Анна Зрилова, командир воздушного судна Алексей Кулаков, штурман Алексей Макрецов, штурман Антон Марченко, второй пилот Николай Суходольский.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда "Россия"

Путин наградил сотрудников СЛО "Россия" за заслуги в освоении авиатехники

© POOL | Перейти в медиабанкСамолет президента РФ Владимира Путина
Самолет президента РФ Владимира Путина
© POOL
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Самолет президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного судна, вторых пилотов, штурманов и старшего бортпроводника специального летного отряда "Россия" почетной грамотой президента РФ за заслуги в освоении авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
"За заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации", - говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном в понедельник.
Награды удостоены второй пилот Денис Бесфамильный-Сабодаш, штурман Максим Бычков, старший бортпроводник Анна Зрилова, командир воздушного судна Алексей Кулаков, штурман Алексей Макрецов, штурман Антон Марченко, второй пилот Николай Суходольский.
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