https://ria.ru/20240401/nagrada-1937030044.html
Шойгу наградил двух офицеров звездами Героев России
Шойгу наградил двух офицеров звездами Героев России - РИА Новости, 01.04.2024
Шойгу наградил двух офицеров звездами Героев России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:00
2024-04-01T10:00
2024-04-01T10:24
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю Юргину, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения. Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем и, конечно, победы!", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240401/nagrazhdenie-1937014974.html
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Шойгу вручает золотые звезды Героев России бойцам спецоперации
Шойгу вручил золотые звезды Героев России военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации
2024-04-01T10:00
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РИА Новости
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу наградил двух офицеров звездами Героев России
Шойгу вручил звезды Героев России, шашку и пистолет офицерам Пашкевичу и Юргину
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю Юргину, сообщили в понедельник в пресс-службе
Минобороны РФ.
"Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения.
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем и, конечно, победы!", - сказал Шойгу.