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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник - РИА Новости, 01.04.2024
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07:57 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/moskva-1937017798.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник - РИА Новости, 01.04.2024
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Облачная погода и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, к вечеру на севере и западе Московской области не исключены локальные грозы, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:57
2024-04-01T07:57
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, к вечеру на севере и западе Московской области не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона. "Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, вечером не исключены локальные грозы, но это, скорее, по северу, западу области. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 19-21 градусов, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240331/pogoda-1936973037.html
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, к вечеру на севере и западе Московской области не исключены локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона.
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"Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, вечером не исключены локальные грозы, но это, скорее, по северу, западу области. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 19-21 градусов, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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