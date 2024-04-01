https://ria.ru/20240401/moldaviya-1937148315.html
Молдавия теряет налогоплательщиков и бизнес, заявила оппозиция
Молдавия теряет налогоплательщиков и бизнес, заявила оппозиция - РИА Новости, 01.04.2024
Молдавия теряет налогоплательщиков и бизнес, заявила оппозиция
Количество налогоплательщиков в Молдавии за прошлый год сократилось почти на треть, это происходит из-за экономического кризиса, спровоцированного правлением... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:13
2024-04-01T16:13
2024-04-01T16:13
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Количество налогоплательщиков в Молдавии за прошлый год сократилось почти на треть, это происходит из-за экономического кризиса, спровоцированного правлением президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "В 2023 году зафиксировано сокращение большого количества налогоплательщиков в Молдавии — почти на 30%, по сравнению с 2022-м, и на 47%, если сравнивать с 2020-м. Молдавский бизнес умирает. Работать в условиях кризиса, созданного Санду и ПДС, практически невозможно. За три года в стране уничтожена половина предприятий. Перестают функционировать крестьянские хозяйства", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, эксперты отмечают отсутствие интереса у жителей страны к предпринимательской деятельности. Это происходит из-за того, что компаниям все сложнее платить налоги и сборы в бюджет. В результате предприятия либо закрываются, либо выводятся за рубеж, а в стране сокращается количество рабочих мест. "Свершилось то, о чем экономисты и не связанные с властью политики предупреждали все последние годы. Непрофессионализм, недальновидность, а иногда и открытое вредительство правящего режима довело страну до крупнейшего финансово-экономического и социального кризиса", - подчеркнул Лунгу. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240309/arest-1932038006.html
https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919136898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Молдавия теряет налогоплательщиков и бизнес, заявила оппозиция
Оппозиция: Молдавия лишилась трети налогоплательщиков, бизнес в стране умирает
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости.
Количество налогоплательщиков в Молдавии за прошлый год сократилось почти на треть, это происходит из-за экономического кризиса, спровоцированного правлением президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), считает
лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"В 2023 году зафиксировано сокращение большого количества налогоплательщиков в Молдавии — почти на 30%, по сравнению с 2022-м, и на 47%, если сравнивать с 2020-м. Молдавский бизнес умирает. Работать в условиях кризиса, созданного Санду и ПДС, практически невозможно. За три года в стране уничтожена половина предприятий. Перестают функционировать крестьянские хозяйства", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, эксперты отмечают отсутствие интереса у жителей страны к предпринимательской деятельности. Это происходит из-за того, что компаниям все сложнее платить налоги и сборы в бюджет. В результате предприятия либо закрываются, либо выводятся за рубеж, а в стране сокращается количество рабочих мест.
"Свершилось то, о чем экономисты и не связанные с властью политики предупреждали все последние годы. Непрофессионализм, недальновидность, а иногда и открытое вредительство правящего режима довело страну до крупнейшего финансово-экономического и социального кризиса", - подчеркнул Лунгу.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.