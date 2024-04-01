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Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1 процента - РИА Новости, 01.04.2024
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10:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/moldaviya-1937030721.html
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1 процента
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1 процента - РИА Новости, 01.04.2024
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1 процента
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:06
2024-04-01T10:06
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики. "Валовой внешний долг Молдавии увеличился за 2023 год на 9,1%, на 31 декабря 2023 года составил 10,46 миллиарда долларов США, что составляет 63,3% по сравнению с ВВП. Большую часть баланса валового внешнего долга составляет долгосрочный долг (71%), который по состоянию на 31.12.2023 составил 7,4 миллиарда долларов, увеличившись с 2022 года на 8,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка республики. Краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объема внешнего долга. Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув 3,8 миллиарда долларов (рост на 17,1%). Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5%. По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд, на долю которого приходится 30,8% общего государственного долга. За МВФ следует Группа Всемирного банка, Международная ассоциация развития, МБРР и Европейский инвестиционный банк.
https://ria.ru/20240329/otnosheniya-1936732830.html
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экономика, молдавия, сша, мвф, всемирный банк, европейский инвестиционный банк
Экономика, Молдавия, США, МВФ, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1 процента

Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году вырос до 10,46 миллиарда долларов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба национального банка республики.
"Валовой внешний долг Молдавии увеличился за 2023 год на 9,1%, на 31 декабря 2023 года составил 10,46 миллиарда долларов США, что составляет 63,3% по сравнению с ВВП. Большую часть баланса валового внешнего долга составляет долгосрочный долг (71%), который по состоянию на 31.12.2023 составил 7,4 миллиарда долларов, увеличившись с 2022 года на 8,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка республики.
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Краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объема внешнего долга. Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув 3,8 миллиарда долларов (рост на 17,1%). Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5%.
По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд, на долю которого приходится 30,8% общего государственного долга. За МВФ следует Группа Всемирного банка, Международная ассоциация развития, МБРР и Европейский инвестиционный банк.
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