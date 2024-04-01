https://ria.ru/20240401/minfin-1937089752.html
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030 - РИА Новости, 01.04.2024
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на 19,2... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:26
2024-04-01T13:26
2024-04-01T13:26
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на 19,2 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 19,2 миллиарда рублей (эквивалент 207,9 миллиона долларов)", сообщил Минфин России. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://ria.ru/20240322/obligatsii-1934923788.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам на 19,2 милларда рублей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на 19,2 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 19,2 миллиарда рублей (эквивалент 207,9 миллиона долларов)", сообщил Минфин России.
Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Министерство, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.