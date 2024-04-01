https://ria.ru/20240401/medvezhonok-1937132725.html

Медвежонка-сироту "подкинули" в центр реабилитации в Приморье

Медвежонка-сироту "подкинули" в центр реабилитации в Приморье - РИА Новости, 01.04.2024

Медвежонка-сироту "подкинули" в центр реабилитации в Приморье

Месячного медвежонка-сироту будут выхаживать в центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), сообщает учреждение в своём сообществе... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:27

2024-04-01T15:27

2024-04-01T15:27

общество

алексеевка

тернейский район

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Месячного медвежонка-сироту будут выхаживать в центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), сообщает учреждение в своём сообществе во "Вконтакте". "У нас медвежье пополнение: сегодня нашли третьего медвежонка у въезда в центр. Этот самец самый младший и маленький из нашей группы - весит всего 2,5 килограмма и ему около месяца. Будем приучать к соске и постепенно адаптировать к новым условиям", - говорится в сообщении. Ранее в феврале охотоведы во время рейда обнаружили детеныша гималайского медведя. Сироту отправили в центр реабилитации в село Алексеевка, где медвежонок смог продолжить зимнюю спячку, чтобы через несколько месяцев, когда он подрастет, его могли выпустить на волю. И таким образом в Приморье ежегодно спасают несколько медвежат, оставшихся "без родительской опеки". В начале марта в центр доставили и месячного гималайского медвежонка-сироту, которого неизвестные подбросили жителям Тернейского района в Приморье. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20220916/medved-1817208303.html

https://ria.ru/20231022/medved-1904454752.html

алексеевка

тернейский район

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общество, алексеевка, тернейский район, центр "амурский тигр"