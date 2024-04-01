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В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду - РИА Новости, 01.04.2024
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16:14 01.04.2024 (обновлено: 16:21 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/massazhist-1937148587.html
В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду
В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду - РИА Новости, 01.04.2024
В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду
Правоохранители в Краснодаре передали в суд уголовное дело против массажиста, оказывающего услуги по адаптивной физической культуре, который обвиняется в том,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:14
2024-04-01T16:21
происшествия
краснодар
россия
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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Правоохранители в Краснодаре передали в суд уголовное дело против массажиста, оказывающего услуги по адаптивной физической культуре, который обвиняется в том, что во время занятия по неосторожности сломал бедро трехлетнему ребенку с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР). "Следственным отделом по Прикубанскому СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в Telegram-канале краевого следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел днём 27 июля 2023 года в частном кабинете в Краснодаре. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба комитета.Пресс-служба отмечает, что 25-летний мужчина полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду

В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро трехлетнему инвалиду

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Правоохранители в Краснодаре передали в суд уголовное дело против массажиста, оказывающего услуги по адаптивной физической культуре, который обвиняется в том, что во время занятия по неосторожности сломал бедро трехлетнему ребенку с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).
«
"Следственным отделом по Прикубанскому СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в Telegram-канале краевого следственного комитета.
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По данным следствия, инцидент произошел днём 27 июля 2023 года в частном кабинете в Краснодаре.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба комитета.
Пресс-служба отмечает, что 25-летний мужчина полностью признал свою вину.
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