https://ria.ru/20240401/massazhist-1937148587.html

В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду

В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду - РИА Новости, 01.04.2024

В Краснодаре будут судить массажиста, сломавшего бедро ребенку-инвалиду

Правоохранители в Краснодаре передали в суд уголовное дело против массажиста, оказывающего услуги по адаптивной физической культуре, который обвиняется в том,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:21

происшествия

краснодар

россия

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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Правоохранители в Краснодаре передали в суд уголовное дело против массажиста, оказывающего услуги по адаптивной физической культуре, который обвиняется в том, что во время занятия по неосторожности сломал бедро трехлетнему ребенку с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР). "Следственным отделом по Прикубанскому СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в Telegram-канале краевого следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел днём 27 июля 2023 года в частном кабинете в Краснодаре. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба комитета.Пресс-служба отмечает, что 25-летний мужчина полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

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краснодар

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происшествия, краснодар, россия