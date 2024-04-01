https://ria.ru/20240401/mashinist-1937215483.html

Стало известно о состоянии машиниста поезда, столкнувшегося с автобусом

Стало известно о состоянии машиниста поезда, столкнувшегося с автобусом - РИА Новости, 01.04.2024

Стало известно о состоянии машиниста поезда, столкнувшегося с автобусом

Машинисту поезда, столкнувшегося с автобусом на переезде в Ярославской области, назначили амбулаторное лечение, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:45

2024-04-01T22:45

2024-04-01T22:45

происшествия

ярославская область

россия

михаил евраев

северная железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Машинисту поезда, столкнувшегося с автобусом на переезде в Ярославской области, назначили амбулаторное лечение, сообщает УМВД по региону. "Машинист локомотива получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в результате столкновения погиб водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, и девушка 2007 года рождения. "Личность еще одного пассажира автобуса, погибшего в ДТП, в настоящее время устанавливается", - уточняет полиция. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск-Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он поднял шлагбаум и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.

https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html

https://ria.ru/20240401/zhertvy-1937181588.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, россия, михаил евраев, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)