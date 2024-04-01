https://ria.ru/20240401/mariupol-1937160587.html
В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе
В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 01.04.2024
В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе
Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, расстрелявшего автомобиль с мирными жителями в Мариуполе, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:56
2024-04-01T16:56
2024-04-01T16:56
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, расстрелявшего автомобиль с мирными жителями в Мариуполе, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года 21-летний стрелок одной из бригад морской пехоты ВСУ Денис Спринчак вместе с другими военнослужащими обнаружили в Мариуполе движущийся автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках транспорта. В машине находились два мирных жителя. Получив приказ командира, Спринчак вместе с сослуживцами множественными прицельными выстрелами расстреляли автомобиль, в результате чего мужчина и женщина погибли. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении штаба. Спринчак обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе
В ДНР будут судить морпеха ВСУ за убийство двух человек в машине в Мариуполе