https://ria.ru/20240401/mariupol-1937160587.html

В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе

В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 01.04.2024

В ДНР будут судить украинского военного за расстрел машины в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, расстрелявшего автомобиль с мирными жителями в Мариуполе, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:56

2024-04-01T16:56

2024-04-01T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027451_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_56918740ddab8579d3f1389f02c1d257.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, расстрелявшего автомобиль с мирными жителями в Мариуполе, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года 21-летний стрелок одной из бригад морской пехоты ВСУ Денис Спринчак вместе с другими военнослужащими обнаружили в Мариуполе движущийся автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках транспорта. В машине находились два мирных жителя. Получив приказ командира, Спринчак вместе с сослуживцами множественными прицельными выстрелами расстреляли автомобиль, в результате чего мужчина и женщина погибли. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении штаба. Спринчак обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух лиц совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина