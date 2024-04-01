https://ria.ru/20240401/marder-1937070946.html

Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой

Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой - РИА Новости, 01.04.2024

Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой

Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:24

2024-04-01T12:24

2024-04-01T13:02

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

безопасность

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder, которую захватили под Авдеевкой. Боевая машина пехоты Marder была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. "За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая, в бою, я думаю, в наших условиях ей было достаточно тяжелою... Проходимость по грязи очень низкая", - рассказал в ролике военнослужащий ремонтного батальона группировки "Центр". Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт.

https://ria.ru/20240224/starlink-1929231480.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении военнослужащими группировки войск "Центр". Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт. Специалистами-ремонтниками была заменена пробитая магистраль топливной системы и системы охлаждения, военнослужащие починили радиатор и заменили топливные насосы. Боевую машину отремонтировали и поставили на самостоятельных ход. 2024-04-01T12:24 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина