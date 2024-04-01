https://ria.ru/20240401/marder-1937070946.html
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой - РИА Новости, 01.04.2024
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой
Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:24
2024-04-01T12:24
2024-04-01T13:02
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder, которую захватили под Авдеевкой. Боевая машина пехоты Marder была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. "За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая, в бою, я думаю, в наших условиях ей было достаточно тяжелою... Проходимость по грязи очень низкая", - рассказал в ролике военнослужащий ремонтного батальона группировки "Центр". Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт.
https://ria.ru/20240224/starlink-1929231480.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении
БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении военнослужащими группировки войск "Центр". Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт. Специалистами-ремонтниками была заменена пробитая магистраль топливной системы и системы охлаждения, военнослужащие починили радиатор и заменили топливные насосы. Боевую машину отремонтировали и поставили на самостоятельных ход.
2024-04-01T12:24
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PT1M52S
РИА Новости
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россия, авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой
Минобороны опубликовало видео с отремонтированной трофейной БМП Marder