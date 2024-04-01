Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 01.04.2024 (обновлено: 13:02 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/marder-1937070946.html
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой - РИА Новости, 01.04.2024
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой
Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:24
2024-04-01T13:02
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937081447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899671bb8b144acc613ffac61a55e4c9.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder, которую захватили под Авдеевкой. Боевая машина пехоты Marder была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. "За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая, в бою, я думаю, в наших условиях ей было достаточно тяжелою... Проходимость по грязи очень низкая", - рассказал в ролике военнослужащий ремонтного батальона группировки "Центр". Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт.
https://ria.ru/20240224/starlink-1929231480.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении
БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении военнослужащими группировки войск "Центр". Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп. Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт. Специалистами-ремонтниками была заменена пробитая магистраль топливной системы и системы охлаждения, военнослужащие починили радиатор и заменили топливные насосы. Боевую машину отремонтировали и поставили на самостоятельных ход.
2024-04-01T12:24
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937081447_284:0:1724:1080_1920x0_80_0_0_893afb62e4f0559b5e8197bed0ed3b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны опубликовало видео с трофейной БМП Marder под Авдеевкой

Минобороны опубликовало видео с отремонтированной трофейной БМП Marder

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале видео с отремонтированной российскими военными украинской БМП немецкого производства Marder, которую захватили под Авдеевкой.
Боевая машина пехоты Marder была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп.
"За счёт своих габаритов, за счёт своей проходимости машина достаточно тяжелая, в бою, я думаю, в наших условиях ей было достаточно тяжелою... Проходимость по грязи очень низкая", - рассказал в ролике военнослужащий ремонтного батальона группировки "Центр".
Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен ее дальнейший ремонт.
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме
24 февраля, 03:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала