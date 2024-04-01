https://ria.ru/20240401/liviya-1937006295.html

Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ

Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ

Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T01:30

2024-04-01T01:30

2024-04-01T01:30

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного ливийского министра. "Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, в результате атаки никто не пострадал", - пишет агентство. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

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в мире, справки, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон