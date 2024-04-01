Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ
Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами
© AP Photo / Yousef MuradТриполи, Ливия
© AP Photo / Yousef Murad
Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного ливийского министра.
"Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, в результате атаки никто не пострадал", - пишет агентство.
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В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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