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Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024
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01:30 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/liviya-1937006295.html
Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ
Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024
Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ
Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T01:30
2024-04-01T01:30
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного ливийского министра. "Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, в результате атаки никто не пострадал", - пишет агентство. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
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в мире, справки, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Справки, Ливия, Триполи, Бенгази, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелам, пишут СМИ

Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами

© AP Photo / Yousef MuradТриполи, Ливия
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Yousef Murad
Триполи, Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, никто не пострадал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного ливийского министра.
"Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, в результате атаки никто не пострадал", - пишет агентство.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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