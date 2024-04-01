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Во Владивостоке проверяют информацию об обнаружении лап медведей - РИА Новости, 01.04.2024
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14:25 01.04.2024 (обновлено: 14:50 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/lapy-1937112870.html
Во Владивостоке проверяют информацию об обнаружении лап медведей
Во Владивостоке проверяют информацию об обнаружении лап медведей - РИА Новости, 01.04.2024
Во Владивостоке проверяют информацию об обнаружении лап медведей
Полиция проводит проверку информации об обнаружении отрезанных лап медведей в лесу во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:25
2024-04-01T14:50
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации об обнаружении отрезанных лап медведей в лесу во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. "В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства. По его словам, вечером 31 марта местная жительница сообщила в полицию, что обнаружила в лесополосе в районе улицы Лазурной части дикого животного. Полицейские прибыли на место, но ничего не нашли. Первого апреля правоохранители совместно с заявительницей снова выехали на место инцидента, части дикого животного также не обнаружены.В местных Telegram-каналах распространилось видео, на которых на земле в лесу лежат не менее семи отрезанных лап медведя. Как уточнил РИА Новости представитель регионального минлесхоза, в охотнадзор сообщения о лапах медведя не поступали.Части медведей используются в восточной медицине. В Приморье периодически сообщают о задержании партий дериватов этих животных, в том числе лап, которые контрабандисты пытаются вывезти за рубеж. Медвежью желчь в китайской медицине используют при лечении острых кишечных инфекций, болезнях печени, пищеварительного тракта и других.
https://ria.ru/20240201/medved-1924816751.html
https://ria.ru/20231022/medved-1904454752.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке проверяют информацию об обнаружении лап медведей

Полиция Владивостока проверяет данные об обнаружении отрезанных лап медведей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации об обнаружении отрезанных лап медведей в лесу во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, вечером 31 марта местная жительница сообщила в полицию, что обнаружила в лесополосе в районе улицы Лазурной части дикого животного. Полицейские прибыли на место, но ничего не нашли. Первого апреля правоохранители совместно с заявительницей снова выехали на место инцидента, части дикого животного также не обнаружены.
В местных Telegram-каналах распространилось видео, на которых на земле в лесу лежат не менее семи отрезанных лап медведя.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального минлесхоза, в охотнадзор сообщения о лапах медведя не поступали.
Части медведей используются в восточной медицине. В Приморье периодически сообщают о задержании партий дериватов этих животных, в том числе лап, которые контрабандисты пытаются вывезти за рубеж. Медвежью желчь в китайской медицине используют при лечении острых кишечных инфекций, болезнях печени, пищеварительного тракта и других.
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