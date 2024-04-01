https://ria.ru/20240401/krokus-1937121487.html

Путин пропускает через себя трагедии, подобные "Крокусу", заявил Песков

Путин пропускает через себя трагедии, подобные "Крокусу", заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2024

Путин пропускает через себя трагедии, подобные "Крокусу", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пропускает такие трагедии, как теракт в "Крокус Сити Холле", полностью через себя, если на его лице не видно слез, это не значит,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:51

2024-04-01T14:51

2024-04-01T14:51

россия

украина

брянская область

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пропускает такие трагедии, как теракт в "Крокус Сити Холле", полностью через себя, если на его лице не видно слез, это не значит, что ему не больно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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украина

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россия, украина, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)