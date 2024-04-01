https://ria.ru/20240401/krokus-1937120957.html

Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса"

Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.04.2024

Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса"

Задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:49

2024-04-01T14:49

2024-04-01T15:11

душанбе

крокус

происшествия

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ДУШАНБЕ, 1 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.Девять жителей пригорода Душанбе были задержаны по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости на прошлой неделе источник в спецслужбах Таджикистана."По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", - сказал собеседник агентства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы девять обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240401/krokus-1937121487.html

https://ria.ru/20240331/dagestan-1936932989.html

душанбе

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

душанбе, крокус, происшествия