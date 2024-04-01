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Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.04.2024
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14:49 01.04.2024 (обновлено: 15:11 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937120957.html
Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса"
Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.04.2024
Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса"
Задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:49
2024-04-01T15:11
душанбе
крокус
происшествия
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ДУШАНБЕ, 1 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.Девять жителей пригорода Душанбе были задержаны по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости на прошлой неделе источник в спецслужбах Таджикистана."По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", - сказал собеседник агентства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы девять обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240401/krokus-1937121487.html
https://ria.ru/20240331/dagestan-1936932989.html
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душанбе, крокус, происшествия
Душанбе, Крокус, Происшествия
Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу "Крокуса"

Задержанных в Душанбе подозреваемых допрашивают по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДУШАНБЕ, 1 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанных в Душанбе девятерых таджикистанцев по делу о теракте в "Крокус сити холле" еще допрашивают, обвинения им пока не предъявлены, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.
Девять жителей пригорода Душанбе были задержаны по подозрению в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости на прошлой неделе источник в спецслужбах Таджикистана.
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"По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены", - сказал собеседник агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы девять обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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