https://ria.ru/20240401/krokus-1937108379.html

Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР

Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР - РИА Новости, 01.04.2024

Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР

Пропагандистская риторика США по теракту в "Крокус сити холле" плохо продается, единства оценок нет даже среди членов НАТО и ЕС, сообщает пресс-бюро СВР РФ. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:08

2024-04-01T14:08

2024-04-01T14:16

теракт в "крокус сити холле"

сша

крокус

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936617834_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_5d0bb8a1653819707cbc9074a70229d8.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пропагандистская риторика США по теракту в "Крокус сити холле" плохо продается, единства оценок нет даже среди членов НАТО и ЕС, сообщает пресс-бюро СВР РФ."Тем не менее, такая пропагандистская риторика плохо "продается". По имеющимся у Службы сведениям, американцам не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о государствах глобального Юга", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html

https://ria.ru/20240331/terakt-1936954830.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, крокус, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире