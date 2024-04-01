https://ria.ru/20240401/krokus-1937108379.html
Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР
Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР - РИА Новости, 01.04.2024
Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР
Пропагандистская риторика США по теракту в "Крокус сити холле" плохо продается, единства оценок нет даже среди членов НАТО и ЕС, сообщает пресс-бюро СВР РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:08
2024-04-01T14:08
2024-04-01T14:16
теракт в "крокус сити холле"
сша
крокус
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пропагандистская риторика США по теракту в "Крокус сити холле" плохо продается, единства оценок нет даже среди членов НАТО и ЕС, сообщает пресс-бюро СВР РФ."Тем не менее, такая пропагандистская риторика плохо "продается". По имеющимся у Службы сведениям, американцам не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о государствах глобального Юга", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html
https://ria.ru/20240331/terakt-1936954830.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, крокус, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Крокус, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
Риторика США по "Крокусу" плохо продается, заявили в СВР
СВР: пропагандистская риторика США по "Крокусу" плохо продается