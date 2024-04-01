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Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор - РИА Новости, 01.04.2024
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16:19 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kredity-1937149786.html
Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор
Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор - РИА Новости, 01.04.2024
Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:19
2024-04-01T16:19
молдавия
россия
москва
илан шор
майя санду
дмитрий песков
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать развивать экономику, не нарушая нейтралитета. Ранее в понедельник пресс-служба нацбанка Молдавии сообщила, что внешний долг республики в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов. "Сотрудничество с ЕАЭС даст нам возможность прекратить бесконечно брать кредиты и начать зарабатывать деньги для развития Молдавии. И, что важно, нейтралитет страны не будет нарушен: ЕАЭС — это не военный, а экономический союз. Мы сможем стать суверенной страной и равным игроком на геополитическом поле, имеющем надежных партнеров", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия переживает катастрофу, поскольку "находится в неумелых и продажных руках". Оппозиционер обращает внимание, что в странах ЕЭАС статистика уровня жизни гораздо лучше. "В Молдавии повышение зарплаты незаметно на фоне инфляции. Треть граждан живут в нищете. Насмехаясь над пенсионерами, правительство с сегодняшнего дня на 6% проиндексировало пенсии. У нас самые высокие — если сравнивать со странами ЕАЭС — тарифы на электроэнергию и газ… В этих условиях люди обречены с трудом сводить концы с концами", - отметил Шор. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html
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молдавия, россия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евразийский экономический союз, снг
Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, СНГ
Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор

Оппозиционер Шор: сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии отказаться от кредитов

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать развивать экономику, не нарушая нейтралитета.
Ранее в понедельник пресс-служба нацбанка Молдавии сообщила, что внешний долг республики в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов.
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"Сотрудничество с ЕАЭС даст нам возможность прекратить бесконечно брать кредиты и начать зарабатывать деньги для развития Молдавии. И, что важно, нейтралитет страны не будет нарушен: ЕАЭС — это не военный, а экономический союз. Мы сможем стать суверенной страной и равным игроком на геополитическом поле, имеющем надежных партнеров", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия переживает катастрофу, поскольку "находится в неумелых и продажных руках". Оппозиционер обращает внимание, что в странах ЕЭАС статистика уровня жизни гораздо лучше.
"В Молдавии повышение зарплаты незаметно на фоне инфляции. Треть граждан живут в нищете. Насмехаясь над пенсионерами, правительство с сегодняшнего дня на 6% проиндексировало пенсии. У нас самые высокие — если сравнивать со странами ЕАЭС — тарифы на электроэнергию и газ… В этих условиях люди обречены с трудом сводить концы с концами", - отметил Шор.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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МолдавияРоссияМоскваИлан ШорМайя СандуДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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