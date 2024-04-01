https://ria.ru/20240401/kredity-1937149786.html

Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор

Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор - РИА Новости, 01.04.2024

Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:19

2024-04-01T16:19

2024-04-01T16:19

молдавия

россия

москва

илан шор

майя санду

дмитрий песков

евразийский экономический союз

снг

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать развивать экономику, не нарушая нейтралитета. Ранее в понедельник пресс-служба нацбанка Молдавии сообщила, что внешний долг республики в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов. "Сотрудничество с ЕАЭС даст нам возможность прекратить бесконечно брать кредиты и начать зарабатывать деньги для развития Молдавии. И, что важно, нейтралитет страны не будет нарушен: ЕАЭС — это не военный, а экономический союз. Мы сможем стать суверенной страной и равным игроком на геополитическом поле, имеющем надежных партнеров", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия переживает катастрофу, поскольку "находится в неумелых и продажных руках". Оппозиционер обращает внимание, что в странах ЕЭАС статистика уровня жизни гораздо лучше. "В Молдавии повышение зарплаты незаметно на фоне инфляции. Треть граждан живут в нищете. Насмехаясь над пенсионерами, правительство с сегодняшнего дня на 6% проиндексировало пенсии. У нас самые высокие — если сравнивать со странами ЕАЭС — тарифы на электроэнергию и газ… В этих условиях люди обречены с трудом сводить концы с концами", - отметил Шор. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, москва, илан шор, майя санду, дмитрий песков, евразийский экономический союз, снг