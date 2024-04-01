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Более 100 котельных построят в 16 округах Подмосковья в 2024 году
Более 100 котельных построят в 16 округах Подмосковья в 2024 году - РИА Новости, 01.04.2024
Более 100 котельных построят в 16 округах Подмосковья в 2024 году
Более 100 новых котельных появится в 16 городских округах Московской области в 2024 году. Они будут работать автоматически без постоянного присутствия... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:18
2024-04-01T16:18
2024-04-01T16:18
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Более 100 новых котельных появится в 16 городских округах Московской области в 2024 году. Они будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала, сообщил телеканал “360”.Режимы работы объектов инженерной инфраструктуры будут настраиваться через диспетчерскую и пульт управления. Котлы отопления установят преимущественно отечественного производства.Отмечается, что новые котельные появятся в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Ленинский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский и Дмитровский.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Более 100 новых котельных появится в 16 городских округах Московской области в 2024 году. Они будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала, сообщил телеканал “360”
.
Режимы работы объектов инженерной инфраструктуры будут настраиваться через диспетчерскую и пульт управления. Котлы отопления установят преимущественно отечественного производства.
Отмечается, что новые котельные появятся в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Ленинский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский и Дмитровский.