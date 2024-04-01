https://ria.ru/20240401/konsultatsii-1937121884.html
Путин поручил расширить сеть женских консультаций
Путин поручил расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил расширить сеть женских консультаций
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:53
2024-04-01T14:53
2024-04-01T14:53
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских консультаций и модернизацию детских поликлиник и больниц. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля. Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад – до 1 сентября.
https://ria.ru/20231214/putin-1915824734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил расширить сеть женских консультаций
Путин поручил в рамках нацпроекта "Семья" расширить сети женских консультаций