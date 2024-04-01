Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/konsultatsii-1937121884.html
Путин поручил расширить сеть женских консультаций
Путин поручил расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил расширить сеть женских консультаций
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:53
2024-04-01T14:53
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских консультаций и модернизацию детских поликлиник и больниц. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля. Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад – до 1 сентября.
https://ria.ru/20231214/putin-1915824734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил расширить сеть женских консультаций

Путин поручил в рамках нацпроекта "Семья" расширить сети женских консультаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских консультаций и модернизацию детских поликлиник и больниц.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля.
Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад – до 1 сентября.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин призвал привести в порядок женские консультации
14 декабря 2023, 15:52
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала