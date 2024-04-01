https://ria.ru/20240401/konsultatsii-1937121884.html

Путин поручил расширить сеть женских консультаций

Путин поручил расширить сеть женских консультаций - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил расширить сеть женских консультаций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:53

2024-04-01T14:53

2024-04-01T14:53

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия по расширению сети женских консультаций и модернизацию детских поликлиник и больниц. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля. Ответственным определен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад – до 1 сентября.

https://ria.ru/20231214/putin-1915824734.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин