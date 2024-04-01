https://ria.ru/20240401/konkurs-1937022124.html
Шесть красноярских семей вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"
Шесть красноярских семей вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 01.04.2024
Шесть красноярских семей вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"
Шесть семей из Красноярского края вошли в число победителей окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:59
2024-04-01T08:59
2024-04-01T10:57
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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Шесть семей из Красноярского края вошли в число победителей окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", который прошел в Красноярске для семей из Сибирского федерального округа в Год семьи, сообщается на официальном портале региона. Всего в полуфинале победили 34 команды, летом они приедут в Москву, чтобы побороться за главные призы с финалистами из других федеральных округов. На окружном полуфинале в Сибири собрались 185 команд. Победу по итогам оценочных мероприятий одержали 34 семьи из девяти регионов Сибирского федерального округа. "Шесть семей из Красноярского края вошли в число победителей окружного полуфинала конкурса... Иркутскую область в финале представят восемь семейных команд... Новосибирскую область – по шесть семейных команд... В число финалистов также вошли четыре семьи из Алтайского края... по три семьи из Кемеровской области – Кузбасса и Омской области... Из Томской области финалистами стали две семьи... По одной семейной команде представят в финале республики Тыву и Хакасию", - говорится в сообщении. Всего финалистами стали 185 человек, среди них: 65 детей, 61 родитель, 44 бабушки и дедушки, трое прабабушек и прадедушек, 12 других родственников. В среднем возраст детей составляет 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек – по 64 года. Самому юному победителю пять лет, а самому взрослому – 76. Победители были определены по итогам оценочного этапа конкурса, который прошел 30 марта и включал в себя творческие, интеллектуальные и спортивные задания. В заключительный день для участников была организована образовательная программа с участием почетных гостей. Среди них фигурист, заслуженный мастер спорта и многократный чемпион спортивных танцев на льду, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух.
https://ria.ru/20231103/konkurs-1907316931.html
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красноярский край, красноярск, москва, илья авербух
Красноярский край, Красноярск, Москва, Илья Авербух
Шесть красноярских семей вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"
Шесть семей из Красноярского края вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"
КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости.
Шесть семей из Красноярского края вошли в число победителей окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", который прошел в Красноярске для семей из Сибирского федерального округа в Год семьи, сообщается на официальном портале региона
.
Всего в полуфинале победили 34 команды, летом они приедут в Москву, чтобы побороться за главные призы с финалистами из других федеральных округов. На окружном полуфинале в Сибири собрались 185 команд. Победу по итогам оценочных мероприятий одержали 34 семьи из девяти регионов Сибирского федерального округа.
"Шесть семей из Красноярского края вошли в число победителей окружного полуфинала конкурса... Иркутскую область в финале представят восемь семейных команд... Новосибирскую область – по шесть семейных команд... В число финалистов также вошли четыре семьи из Алтайского края... по три семьи из Кемеровской области – Кузбасса и Омской области... Из Томской области финалистами стали две семьи... По одной семейной команде представят в финале республики Тыву и Хакасию", - говорится в сообщении.
Всего финалистами стали 185 человек, среди них: 65 детей, 61 родитель, 44 бабушки и дедушки, трое прабабушек и прадедушек, 12 других родственников. В среднем возраст детей составляет 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек – по 64 года. Самому юному победителю пять лет, а самому взрослому – 76.
Победители были определены по итогам оценочного этапа конкурса, который прошел 30 марта и включал в себя творческие, интеллектуальные и спортивные задания. В заключительный день для участников была организована образовательная программа с участием почетных гостей. Среди них фигурист, заслуженный мастер спорта и многократный чемпион спортивных танцев на льду, серебряный призер зимних Олимпийских игр Илья Авербух.