https://ria.ru/20240401/kompensatsiya-1937183765.html

Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников

Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников - РИА Новости, 01.04.2024

Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников

Медицинский персонал в Подмосковье может получать компенсацию за аренду жилья, и этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 11 тысяч человек. Об этом... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:35

2024-04-01T18:35

2024-04-01T18:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Медицинский персонал в Подмосковье может получать компенсацию за аренду жилья, и этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав региона.В списке тех, кто может рассчитывать на ежемесячную выплату, специалисты 35 направлений. В частности, речь идет о фельдшерах, рентгенолаборантах и медсестрах. Отмечается, что в этом году увеличили сумму компенсации для супружеских пар."Компенсация аренды жилья – самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов", – рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.Она добавила, что обратиться за компенсацией могут и новые сотрудники, и те, кто работает давно.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)