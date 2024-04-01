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Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников - РИА Новости, 01.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:35 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kompensatsiya-1937183765.html
Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников
Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников - РИА Новости, 01.04.2024
Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников
Медицинский персонал в Подмосковье может получать компенсацию за аренду жилья, и этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 11 тысяч человек. Об этом... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:35
2024-04-01T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Медицинский персонал в Подмосковье может получать компенсацию за аренду жилья, и этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав региона.В списке тех, кто может рассчитывать на ежемесячную выплату, специалисты 35 направлений. В частности, речь идет о фельдшерах, рентгенолаборантах и медсестрах. Отмечается, что в этом году увеличили сумму компенсации для супружеских пар."Компенсация аренды жилья – самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов", – рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.Она добавила, что обратиться за компенсацией могут и новые сотрудники, и те, кто работает давно.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Компенсации за аренду жилья в МО оформили более 11 тысяч медработников

© РИА Новости / РИА НовостиМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Медицинский персонал в Подмосковье может получать компенсацию за аренду жилья, и этой мерой поддержки уже воспользовались свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав региона.
В списке тех, кто может рассчитывать на ежемесячную выплату, специалисты 35 направлений. В частности, речь идет о фельдшерах, рентгенолаборантах и медсестрах. Отмечается, что в этом году увеличили сумму компенсации для супружеских пар.
"Компенсация аренды жилья – самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов", – рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что обратиться за компенсацией могут и новые сотрудники, и те, кто работает давно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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