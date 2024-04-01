https://ria.ru/20240401/koeffitsienty-1937003812.html

Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты - РИА Новости, 01.04.2024

Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты

Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал агентству Прайм заслуженный юрист... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T02:17

2024-04-01T02:17

2024-04-01T02:17

общество

россия

иван соловьев (юрист)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600882472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53a594fc0b33327f738a28074f1ea1ee.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев.В таких случаях на счетах граждан могут временно отображаться неактуальные данные. Социальный фонд исправляет все неточности в переданных работодателями сведениях и со временем количество коэффициентов будет правильным.“Таким образом, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова будут актуальными”, - объясняет Соловьев.Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Если этого не происходит, коэффициент на счета приходит меньше. В любом случае, гражданам стоит периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил юрист.

https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935901097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, иван соловьев (юрист)