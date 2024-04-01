https://ria.ru/20240401/koeffitsienty-1937003812.html
Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты - РИА Новости, 01.04.2024
Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал агентству Прайм заслуженный юрист... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T02:17
2024-04-01T02:17
2024-04-01T02:17
общество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Изменение пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете может быть связано с обновлением информации, рассказал агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев.В таких случаях на счетах граждан могут временно отображаться неактуальные данные. Социальный фонд исправляет все неточности в переданных работодателями сведениях и со временем количество коэффициентов будет правильным.“Таким образом, если данные по накопленным пенсионным коэффициентам раньше были, но потом изменились, то не нужно нервничать, вскоре они снова будут актуальными”, - объясняет Соловьев.Кроме того, на скорость накопления и количество ИПК влияет размер заработной платы. Если этого не происходит, коэффициент на счета приходит меньше. В любом случае, гражданам стоит периодически проверять состояние ИЛС, контролировать передачу правильных данных от работодателя и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил юрист.
https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935901097.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Юрист объяснил, куда могут пропасть пенсионные коэффициенты
Юрист: изменение пенсионных коэффициентов может быть связано с неточными данными