https://ria.ru/20240401/kishinev-1937079585.html
В Молдавии задержали троих сотрудников таможенной служб
В Молдавии задержали троих сотрудников таможенной служб - РИА Новости, 01.04.2024
В Молдавии задержали троих сотрудников таможенной служб
Семеро сотрудников таможенной службы Молдавии подозреваются в коррупции, трое из них были задержаны на 72 часа после обысков в аэропорту Кишинева, сообщила... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:53
2024-04-01T12:53
2024-04-01T12:53
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Семеро сотрудников таможенной службы Молдавии подозреваются в коррупции, трое из них были задержаны на 72 часа после обысков в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба национального антикоррупционного центра (НАЦ). Ранее глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински сообщила, что в аэропорту Кишинева в понедельник проходят обыски по делу о коррупции. "Сегодня утром сотрудники НАЦ провели 16 обысков по уголовному делу по факту совершения преступлений пассивной и активной коррупции. На данный момент трое таможенных инспекторов задержаны на 72 часа, еще четверо находятся под следствием, оставаясь на свободе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. Обыски проводили сотрудники НАЦ и прокуроры молдавской столицы. Они установили, что в аэропорту Кишинева действует преступная схема, которая заключается в содействии незаконному ввозу или вывозу различных товаров из страны. По данным следствия, сотрудников таможни подозревают в том, что они взимали с пассажиров от 50 до 1000 долларов, чтобы позволить им ввезти товары в Молдавию или вывезти их из страны, минуя процедуры уплаты налогов. Расследование уголовного дела продолжается под руководством кишиневских прокуроров. Таможенная служба выразила готовность к сотрудничеству.
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в мире, здоровье - общество, кишинев, молдавия
В мире, Здоровье - Общество, Кишинев, Молдавия
В Молдавии задержали троих сотрудников таможенной служб
В Молдавии задержали троих таможенников после обысков в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Семеро сотрудников таможенной службы Молдавии подозреваются в коррупции, трое из них были задержаны на 72 часа после обысков в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Ранее глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински сообщила, что в аэропорту Кишинева в понедельник проходят обыски по делу о коррупции.
"Сегодня утром сотрудники НАЦ провели 16 обысков по уголовному делу по факту совершения преступлений пассивной и активной коррупции. На данный момент трое таможенных инспекторов задержаны на 72 часа, еще четверо находятся под следствием, оставаясь на свободе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Обыски проводили сотрудники НАЦ и прокуроры молдавской столицы. Они установили, что в аэропорту Кишинева действует преступная схема, которая заключается в содействии незаконному ввозу или вывозу различных товаров из страны.
По данным следствия, сотрудников таможни подозревают в том, что они взимали с пассажиров от 50 до 1000 долларов, чтобы позволить им ввезти товары в Молдавию или вывезти их из страны, минуя процедуры уплаты налогов.
Расследование уголовного дела продолжается под руководством кишиневских прокуроров. Таможенная служба выразила готовность к сотрудничеству.