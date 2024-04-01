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Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - РИА Новости, 01.04.2024
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18:14 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kiev-1937178499.html
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - РИА Новости, 01.04.2024
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение об объявлении главреда... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:14
2024-04-01T18:14
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маргарита симоньян
мария захарова
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. "Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".
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в мире, украина, киев, россия, маргарита симоньян, мария захарова, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Служба безопасности Украины
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Захарова: киевский режим решил отметить 1 апреля "идиотической новостью"

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев.
«
"Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта
28 марта, 21:28
 
В миреУкраинаКиевРоссияМаргарита СимоньянМария ЗахароваСлужба безопасности Украины
 
 
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