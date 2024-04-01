https://ria.ru/20240401/kiev-1937178499.html

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - РИА Новости, 01.04.2024

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение об объявлении главреда... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:14

2024-04-01T18:14

2024-04-01T18:14

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. "Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".

https://ria.ru/20240328/simonyan-1936489283.html

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в мире, украина, киев, россия, маргарита симоньян, мария захарова, служба безопасности украины