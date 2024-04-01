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В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 01.04.2024
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23:38 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/khovrino-1937219227.html
В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры
В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 01.04.2024
В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры
Жители жилого комплекса Discovery в Ховрино вернулись в свои квартиры, из которых их эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, который находится в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:38
2024-04-01T23:38
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жители жилого комплекса Discovery в Ховрино вернулись в свои квартиры, из которых их эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, который находится в комплексе, сообщила РИА Новости очевидица. "Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", - сказала очевидица.Раннее очевидица рассказала агентству, что жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, попросили покинуть помещения и выйти на улицу, так так поступило сообщение о минировании торгового центра. К ТЦ приехала полиция.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры

В Ховрино эвакуированные жители комплекса Discovery вернулись в свои квартиры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жители жилого комплекса Discovery в Ховрино вернулись в свои квартиры, из которых их эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, который находится в комплексе, сообщила РИА Новости очевидица.
«
"Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", - сказала очевидица.
Раннее очевидица рассказала агентству, что жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, попросили покинуть помещения и выйти на улицу, так так поступило сообщение о минировании торгового центра. К ТЦ приехала полиция.
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