https://ria.ru/20240401/khovrino-1937219227.html

В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры

В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 01.04.2024

В Ховрино эвакуированные жители ЖК Discovery вернулись в свои квартиры

Жители жилого комплекса Discovery в Ховрино вернулись в свои квартиры, из которых их эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, который находится в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:38

2024-04-01T23:38

2024-04-01T23:38

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Жители жилого комплекса Discovery в Ховрино вернулись в свои квартиры, из которых их эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, который находится в комплексе, сообщила РИА Новости очевидица. "Нам разрешили вернуться в свои квартиры. Ждали где-то около часа, пока полиция обследовала ТЦ. Видимо, сообщение было ложным", - сказала очевидица.Раннее очевидица рассказала агентству, что жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, попросили покинуть помещения и выйти на улицу, так так поступило сообщение о минировании торгового центра. К ТЦ приехала полиция.

https://ria.ru/20240401/vokzal-1937191551.html

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)