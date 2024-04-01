https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

Мэр Харькова потребовал десять миллиардов долларов на восстановление

Мэр Харькова потребовал десять миллиардов долларов на восстановление - РИА Новости, 01.04.2024

Мэр Харькова потребовал десять миллиардов долларов на восстановление

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник, что на восстановление города требуется 10 миллиардов долларов. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:09

2024-04-01T14:09

2024-04-01T14:09

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в понедельник, что на восстановление города требуется 10 миллиардов долларов. Терехов ранее сообщал, что в городе разрушена практически вся критическая энергоинфраструктура, все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. "Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html

https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html

https://ria.ru/20240326/udar-1935922565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины