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Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ
Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:38
2024-04-01T14:38
2024-04-01T14:38
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие: завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ
Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ, которые нуждаются в нем