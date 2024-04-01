Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.04.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240401/kapremont-1937117862.html
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ
Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:38
2024-04-01T14:38
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_0:187:2244:1449_1920x0_80_0_0_9640cf352656108568d62472097210ac.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие: завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927599554_220:64:2244:1582_1920x0_80_0_0_548c17918f7dbc6ac70b560b7ecf1f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ

Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ, которые нуждаются в нем

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкРабочие ведут ремонтные работы в здании школы
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие: завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года", - говорится в перечне поручений.
Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин призвал создавать современное школьное пространство
20 февраля, 21:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала