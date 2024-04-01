https://ria.ru/20240401/kapremont-1937117862.html

Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ

Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ

Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:38

2024-04-01T14:38

2024-04-01T14:38

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ, которые будут нуждаться в нем на 1 января 2025, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие: завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин