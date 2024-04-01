https://ria.ru/20240401/kannabis-1937128329.html

Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии

Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии - РИА Новости, 01.04.2024

Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в социальной сети подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:16

2024-04-01T15:16

2024-04-01T15:16

в мире

германия

бавария

маркус зедер

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в социальной сети подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле. "Никакой власти наркотикам! Мы решительно выступаем против легализации наркотиков. Приняв закон о каннабисе, Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения. Наша страна идет по ложному пути. Мы будем применять закон в очень ограниченном масштабе. Безопасность, особенно детей и молодежи, должна быть в приоритете", - написал Зёдер на своей странице в социальной сети Х. К своему посту он приложил картинку, на которой написано, что "легализация каннабиса - это фатальная ошибка". С 1 апреля в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa.

https://ria.ru/20240310/kannabis-1932148938.html

https://ria.ru/20240215/zakon-1927666526.html

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в мире, германия, бавария, маркус зедер