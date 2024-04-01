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Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии - РИА Новости, 01.04.2024
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15:16 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kannabis-1937128329.html
Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии
Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии - РИА Новости, 01.04.2024
Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в социальной сети подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:16
2024-04-01T15:16
в мире
германия
бавария
маркус зедер
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в социальной сети подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле. "Никакой власти наркотикам! Мы решительно выступаем против легализации наркотиков. Приняв закон о каннабисе, Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения. Наша страна идет по ложному пути. Мы будем применять закон в очень ограниченном масштабе. Безопасность, особенно детей и молодежи, должна быть в приоритете", - написал Зёдер на своей странице в социальной сети Х. К своему посту он приложил картинку, на которой написано, что "легализация каннабиса - это фатальная ошибка". С 1 апреля в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa.
https://ria.ru/20240310/kannabis-1932148938.html
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в мире, германия, бавария, маркус зедер
В мире, Германия, Бавария, Маркус Зедер
Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии

Глава Баварии хочет ограничить действие закона о легализации каннабиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Мюнхен
Города мира. Мюнхен - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города мира. Мюнхен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в социальной сети подверг резкой критике легализацию каннабиса в Германии и пообещал ограничить действие нового закона в его федеральной земле.
«
"Никакой власти наркотикам! Мы решительно выступаем против легализации наркотиков. Приняв закон о каннабисе, Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения. Наша страна идет по ложному пути. Мы будем применять закон в очень ограниченном масштабе. Безопасность, особенно детей и молодежи, должна быть в приоритете", - написал Зёдер на своей странице в социальной сети Х.
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К своему посту он приложил картинку, на которой написано, что "легализация каннабиса - это фатальная ошибка".
С 1 апреля в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
Ранее законопроект был также раскритикован рядом врачебных объединений и оппозицией, которые считают, что легализация лишь усугубит проблему наркомании в стране. В августе более половины населения Германии высказались против планов легализации каннабиса, о чем свидетельствовали данные опроса института Forsa.
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