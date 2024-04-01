https://ria.ru/20240401/kafe-1937071537.html

В Севастополе загорелось кафе

В Севастополе загорелось кафе - РИА Новости, 01.04.2024

В Севастополе загорелось кафе

Кафе загорелось на набережной Корнилова в центре Севастополя, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:25

2024-04-01T12:25

2024-04-01T12:31

происшествия

коммерческая недвижимость

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Кафе загорелось на набережной Корнилова в центре Севастополя, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу. По данным ведомства, сигнал о пожаре в кафе поступил в 11.32 мск. "По прибытии обнаружено горение двух торговых павильонов. Предварительно площадь пожара 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", – говорится в сообщении. Пожарные приступили к тушению пожара.

https://ria.ru/20240103/pozhar-1919621926.html

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, коммерческая недвижимость, севастополь, россия