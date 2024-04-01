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В Севастополе загорелось кафе - РИА Новости, 01.04.2024
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12:25 01.04.2024 (обновлено: 12:31 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/kafe-1937071537.html
В Севастополе загорелось кафе
В Севастополе загорелось кафе - РИА Новости, 01.04.2024
В Севастополе загорелось кафе
Кафе загорелось на набережной Корнилова в центре Севастополя, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:25
2024-04-01T12:31
происшествия
коммерческая недвижимость
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Кафе загорелось на набережной Корнилова в центре Севастополя, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу. По данным ведомства, сигнал о пожаре в кафе поступил в 11.32 мск. "По прибытии обнаружено горение двух торговых павильонов. Предварительно площадь пожара 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", – говорится в сообщении. Пожарные приступили к тушению пожара.
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происшествия, коммерческая недвижимость, севастополь, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Севастополь, Россия
В Севастополе загорелось кафе

На набережной Корнилова в Севастополе загорелось кафе

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Севастополе. Кадр видео очевидца
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Севастополе. Кадр видео очевидца
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Кафе загорелось на набережной Корнилова в центре Севастополя, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по городу.
По данным ведомства, сигнал о пожаре в кафе поступил в 11.32 мск.
"По прибытии обнаружено горение двух торговых павильонов. Предварительно площадь пожара 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", – говорится в сообщении. Пожарные приступили к тушению пожара.
Ликвидация пожара в кафе в парке Швейцария в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Нижнем Новгороде загорелось кафе
3 января, 20:57
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСевастопольРоссия
 
 
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