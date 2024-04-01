https://ria.ru/20240401/kadry-1937102924.html

Путин поручил до 1 сентября разработать нацпроект "Кадры"

Путин поручил до 1 сентября разработать нацпроект "Кадры" - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил до 1 сентября разработать нацпроект "Кадры"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать национальный проект "Кадры", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:56

2024-04-01T13:56

2024-04-01T13:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать национальный проект "Кадры", следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Кадры", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: подготовку специалистов среднего звена для отраслей образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг, туризма и творческих индустрий в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - говорится в документе. Нацпроект также должен предусмотреть реализацию программы ремонта и оснащения профессиональных образовательных организаций (на это выделяется в 2025 – 2030 годах не менее 120 миллиардов рублей) и реализацию в 2025 – 2030 годах программы капитального ремонта не менее 800 общежитий вузов (выделяется не менее 124,9 миллиарда рублей из бюджета). "Создание к 2036 году не менее 40 современных кампусов образовательных организаций высшего образования, предусмотрев выделение до 2030 года на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 160 миллиардов рублей с последующим софинансированием мероприятий, определенных этим национальным проектом, до 2036 года", - говорится в документе. Помимо этого к 2030 году должно быть создано не менее 50 передовых инженерных школ (дополнительно к уже имеющимся) в образовательных организациях высшего образования в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и научными организациями, на это предусматривается выделение дополнительных бюджетных средств в размере не менее 41 миллиарда рублей, следует из документа. Также нацпроект должен предусмотреть продление срока действия программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и утверждение методики формирования национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев оценку эффективности их деятельности по показателям, отражающим востребованность выпускников таких организаций на рынке труда, в том числе уровень трудоустройства и заработной платы выпускников. Доклад поручено представить до 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html

https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930316968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин