https://ria.ru/20240401/izrail-1937077355.html
В Израиле задержали подозреваемую в связях с ХАМАС
В Израиле задержали подозреваемую в связях с ХАМАС - РИА Новости, 01.04.2024
В Израиле задержали подозреваемую в связях с ХАМАС
Полиция Израиля в понедельник сообщила о задержании на юге страны родственницы одного из высокопоставленных членов радикального палестинского движения ХАМАС,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Полиция Израиля в понедельник сообщила о задержании на юге страны родственницы одного из высокопоставленных членов радикального палестинского движения ХАМАС, издание The Times of Israel отмечает, что речь идет о сестре главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которая проживает в Израиле и подозревается в связях с группировкой и поддержке терроризма. "Полиция южного округа (в координации с другими спецслужбами ...провела операцию в доме в городе Тель-Шева, жительница которого подозревается в контакте с боевиками ХАМАС и отождествлении себя с террористической организацией посредством подстрекательства и поддержки террористических актов в Израиле... Подозреваемая 57-летняя женщина, являющаяся родственницей высокопоставленного члена террористической организации ХАМАС, задержана для допроса", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. Полиция не уточняет имя задержанной, однако израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что задержанная женщина - Сабах Абд ас-Салам Хания - приходится сестрой Хании. Полиция уточняет, что во время рейда в доме подозреваемой были обнаружены документы, носители информации, телефоны и другие улики, "связывающие ее с совершением серьезных преступлений против безопасности Государства Израиль". По данным издания, три сестры Хании, который базируется в Катаре, имеют израильское гражданство и проживают в крупном бедуинском поселении на юге Израиля Тель-Шева. Задержание сестры Хании произошло на фоне продолжающейся уже полгода эскалации палестино-израильского конфликта и военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которая началась в конце октября после атаки ХАМАС на Израиль.
https://ria.ru/20231216/khamas-1916239750.html
https://ria.ru/20240327/tsakhal-1936064345.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле задержали подозреваемую в связях с ХАМАС
В Израиле полиция задержала сестру лидера ХАМАС Хании за поддержку терроризма
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Полиция Израиля в понедельник сообщила о задержании на юге страны родственницы одного из высокопоставленных членов радикального палестинского движения ХАМАС, издание The Times of Israel отмечает, что речь идет о сестре главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которая проживает в Израиле и подозревается в связях с группировкой и поддержке терроризма.
"Полиция южного округа (в координации с другими спецслужбами ...провела операцию в доме в городе Тель-Шева, жительница которого подозревается в контакте с боевиками ХАМАС и отождествлении себя с террористической организацией посредством подстрекательства и поддержки террористических актов в Израиле... Подозреваемая 57-летняя женщина, являющаяся родственницей высокопоставленного члена террористической организации ХАМАС, задержана для допроса", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы.
Полиция не уточняет имя задержанной, однако израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что задержанная женщина - Сабах Абд ас-Салам Хания - приходится сестрой Хании.
Полиция уточняет, что во время рейда в доме подозреваемой были обнаружены документы, носители информации, телефоны и другие улики, "связывающие ее с совершением серьезных преступлений против безопасности Государства Израиль".
По данным издания, три сестры Хании, который базируется в Катаре, имеют израильское гражданство и проживают в крупном бедуинском поселении на юге Израиля Тель-Шева.
Задержание сестры Хании произошло на фоне продолжающейся уже полгода эскалации палестино-израильского конфликта и военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которая началась в конце октября после атаки ХАМАС на Израиль.