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Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект - РИА Новости, 01.04.2024
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03:25 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/izrail-1937009021.html
Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект
Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект - РИА Новости, 01.04.2024
Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект
Подозрительный воздушный объект был зафиксирован Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в небе над городом Эйлат на юге Израиля, объект упал в Эйлатском заливе,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:25
2024-04-01T03:25
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подозрительный воздушный объект был зафиксирован Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в небе над городом Эйлат на юге Израиля, объект упал в Эйлатском заливе, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее в Эйлате была объявлена воздушная тревога. "Солдаты ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на израильскую территорию с востока. Объект упал в Эйлатском заливе. Информации о пострадавших нет, был причинен легкий ущерб зданию", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,7 тысячи, пострадали около 75,2 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240331/gaza-1936982845.html
https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html
израиль
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Армия Израиля: над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подозрительный воздушный объект был зафиксирован Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в небе над городом Эйлат на юге Израиля, объект упал в Эйлатском заливе, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее в Эйлате была объявлена воздушная тревога.
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"Солдаты ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на израильскую территорию с востока. Объект упал в Эйлатском заливе. Информации о пострадавших нет, был причинен легкий ущерб зданию", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,7 тысячи, пострадали около 75,2 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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