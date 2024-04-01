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Эксперт: грамотная инвестполитика Москвы развивает строительный рынок - РИА Новости, 01.04.2024
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10:29 01.04.2024 (обновлено: 10:32 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/investpolitika-1937034226.html
Эксперт: грамотная инвестполитика Москвы развивает строительный рынок
Эксперт: грамотная инвестполитика Москвы развивает строительный рынок - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт: грамотная инвестполитика Москвы развивает строительный рынок
Грамотная политика в инвестиционной сфере властей столицы позволяет развивать строительный рынок в городе быстрыми темпами, сообщил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:29
2024-04-01T10:32
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Грамотная политика в инвестиционной сфере властей столицы позволяет развивать строительный рынок в городе быстрыми темпами, сообщил РИА Новости сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что объем производства стройматериалов в мегаполисе вырос на 6,2% в 2023 году, если сравнивать эти показатели с позапрошлым годом. По его словам, стройтовары производят более 340 столичных компаний, которые используются по всей стране, а также в странах СНГ.По словам Лупия, столица возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, является центром тестирования и развития инноваций. Это благоприятно сказывается на развитии экономики города и на росте промышленности."Москва – огромный рынок, который притягивает любого производителя. Столичные власти активно стимулируют потребительский спрос и создают инновационные центры, позволяющие развивать новые материалы и технологии для промышленности. В столице большое количество строительных объектов, среди которых много уникальных и сложных сооружений. Грамотная инвестиционная политика позволяет развивать строительный рынок быстрыми темпами", - отметил эксперт.Лупий привел в пример строительство МЦК и метро. По его словам, каждая новая станция стимулирует строительство вокруг нее, давая дополнительный спрос на строительную продукцию и рабочие места."Говоря об инновациях – стоит отметить, что инновационному производителю достаточно сложно внедрить свою продукцию на рынок из-за требований нормативной документации и требованиям безопасности", - отметил сопредседатель.Он добавил, что в конце прошлого года был сформирован строительный кластер, который также помогает развиваться производителям инновационной продукции для строительного рынка."Сейчас промышленник может открыто обратиться к властям города через интернет-порталы, где ему помогут подобрать землю на льготных условиях, финансовые меры поддержки и оказать различные государственные услуги. Москва также является примером реальной цифровизации. Именно здесь проходят испытания почти все цифровые сервисы строительства. Не случайно активное внедрение технологии информационного моделирования в РФ началось именно с московских объектов", - заключил Лупий.
https://ria.ru/20231112/dorogi-1908945095.html
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москва, россия, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)

Эксперт: грамотная инвестполитика Москвы развивает строительный рынок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство жилья. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Грамотная политика в инвестиционной сфере властей столицы позволяет развивать строительный рынок в городе быстрыми темпами, сообщил РИА Новости сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что объем производства стройматериалов в мегаполисе вырос на 6,2% в 2023 году, если сравнивать эти показатели с позапрошлым годом. По его словам, стройтовары производят более 340 столичных компаний, которые используются по всей стране, а также в странах СНГ.
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По словам Лупия, столица возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, является центром тестирования и развития инноваций. Это благоприятно сказывается на развитии экономики города и на росте промышленности.
"Москва – огромный рынок, который притягивает любого производителя. Столичные власти активно стимулируют потребительский спрос и создают инновационные центры, позволяющие развивать новые материалы и технологии для промышленности. В столице большое количество строительных объектов, среди которых много уникальных и сложных сооружений. Грамотная инвестиционная политика позволяет развивать строительный рынок быстрыми темпами", - отметил эксперт.
Лупий привел в пример строительство МЦК и метро. По его словам, каждая новая станция стимулирует строительство вокруг нее, давая дополнительный спрос на строительную продукцию и рабочие места.
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"Говоря об инновациях – стоит отметить, что инновационному производителю достаточно сложно внедрить свою продукцию на рынок из-за требований нормативной документации и требованиям безопасности", - отметил сопредседатель.
Он добавил, что в конце прошлого года был сформирован строительный кластер, который также помогает развиваться производителям инновационной продукции для строительного рынка.
"Сейчас промышленник может открыто обратиться к властям города через интернет-порталы, где ему помогут подобрать землю на льготных условиях, финансовые меры поддержки и оказать различные государственные услуги. Москва также является примером реальной цифровизации. Именно здесь проходят испытания почти все цифровые сервисы строительства. Не случайно активное внедрение технологии информационного моделирования в РФ началось именно с московских объектов", - заключил Лупий.
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