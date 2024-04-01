https://ria.ru/20240401/integratsiya-1937076571.html

Губернатор Орловской области выступил за глубокую интеграцию с Белоруссией

Губернатор Орловской области выступил за глубокую интеграцию с Белоруссией - РИА Новости, 01.04.2024

Губернатор Орловской области выступил за глубокую интеграцию с Белоруссией

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что этот российский регион заинтересован развивать более глубокую экономическую интеграцию с Белоруссией. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:41

2024-04-01T12:41

2024-04-01T12:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

орловская область

александр лукашенко

минск

андрей клычков

россия

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что этот российский регион заинтересован развивать более глубокую экономическую интеграцию с Белоруссией. Делегация Орловской области во главе с губернатором посещает Белоруссию 31 марта – 2 апреля. В ходе визита запланировано посещение ряда промышленных предприятий Белоруссии, переговоры в белорусском правительстве. В понедельник Клычкова принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. "На фоне постковидной ситуации и введенных санкций основная задача для нашего региона во взаимодействии с Белоруссией – это более глубокая интеграция. Среди перспективных направлений – агропромышленный комплекс… Мы видим большой потенциал по использованию белорусской сельхозтехники", - сказал орловский губернатор журналистам в Минске после переговоров с главой белорусского государства. Он также сообщил, что будет прорабатываться вопрос по созданию в Орловской области мультибрендового сервисного и дилерского центра белорусской техники. Клычков подчеркнул, что за первый квартал этого года регионом уже приобретено около 50 единиц различной белорусской техники, до конца года планируется закупить еще порядка 80 штук. Клычков отметил, что в настоящее время в сотрудничестве сторон крайне важным аспектом является создание совместных предприятий и производств. Он поддержал Лукашенко во мнении, что Белоруссия и Орловская область могут достичь в скором времени удвоения взаимного товарооборота до полумиллиарда долларов в год. "Такую задачу мы готовы перед собой ставить, двигаться в этом направлении. Это позволит нам в большей степени не зависеть от любых санкций и развиваться", - подчеркнул губернатор. "Мы завершили 2023 год с ростом по всем социально-экономическим показателям несмотря на ограничения и ту ситуацию, что нам приходится и защищать регион. Но при этом мы видим активную фазу развития. В целом у нас стабильно работает промышленность, есть хорошая прибавка в сельском хозяйстве", — констатировал он.

https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936433094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, орловская область, александр лукашенко, минск, андрей клычков, россия