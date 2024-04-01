https://ria.ru/20240401/gorlovka-1937127785.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:14
2024-04-01T15:14
2024-04-01T15:14
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по этому же району два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240401/oruzhie-1937122751.html
https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда