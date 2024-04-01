https://ria.ru/20240401/gorlovka-1937127785.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 01.04.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:14

2024-04-01T15:14

2024-04-01T15:14

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 выпустили по этому же району два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240401/oruzhie-1937122751.html

https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия