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Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте - РИА Новости, 01.04.2024
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16:43 01.04.2024 (обновлено: 16:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/gazosnabzhenie-1937158012.html
Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте
Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте - РИА Новости, 01.04.2024
Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте
Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за семь лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 1866... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:43
2024-04-01T16:44
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за семь лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 1866 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения. "Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - отметил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.
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общество, москва, россия, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования
Проверка газового оборудования - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за семь лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 1866 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.
«
"Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.
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