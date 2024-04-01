https://ria.ru/20240401/gazosnabzhenie-1937158012.html

Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте

Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте - РИА Новости, 01.04.2024

Системы газоснабжения в почти 1900 домах обновили в Москве при капремонте

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за семь лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 1866... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:43

2024-04-01T16:43

2024-04-01T16:44

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за семь лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 1866 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения. "Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - отметил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.

https://ria.ru/20240305/moskva-1931164592.html

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Алёна Пава

общество, москва, россия, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы