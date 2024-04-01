https://ria.ru/20240401/gaza-1937075945.html

Иран призвал расследовать действия Израиля в больнице "Аш-Шифа"

Иран призвал расследовать действия Израиля в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 01.04.2024

Иран призвал расследовать действия Израиля в больнице "Аш-Шифа"

Опубликованные фотографии и отчеты из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа после блокады израильской армией шокируют, необходимо срочно провести международное... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:39

2024-04-01T12:39

2024-04-01T12:40

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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Опубликованные фотографии и отчеты из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа после блокады израильской армией шокируют, необходимо срочно провести международное расследование, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о завершении контртеррористической операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая продолжалась около двух недель. "Опубликованные фотографии больницы "Аш-Шифа" в Газе после двухнедельной блокады армией израильского режима, показания очевидцев, опубликованные видео и новостные репортажи о масштабах разрушений, пыток, убийств и количестве палестинцев, задержанных в этой больнице, ужасают и шокируют! Необходимо срочное международное расследование", - написал Канаани на своей странице в соцсети Х. Официальный представитель МИД Ирана также поднимает в этом сообщении вопрос о том, выполнят ли свои обязательства международные институты, или продолжит действовать "избирательный и дискриминационный подход к правам человека". В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы ликвидировали более 200 вооруженных радикалов в этом больничном комплексе, который, по его словам, был превращен в "центральный террористический штаб" палестинского движения ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, за минувшие сутки военные продолжили операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, где были ликвидированы палестинские радикалы как в ближнем бою, так и с помощью ударов с воздуха. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,7 тысячи, пострадали около 75,2 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231117/gaza-1910127879.html

https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html

https://ria.ru/20240126/gaza-1923543962.html

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