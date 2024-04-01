https://ria.ru/20240401/gaza-1937009269.html

США и Израиль проведут виртуальную встречу по Рафаху, пишут СМИ

США и Израиль проведут виртуальную встречу по Рафаху, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

США и Израиль проведут виртуальную встречу по Рафаху, пишут СМИ

США и Израиль планируют провести виртуальную встречу, чтобы обсудить альтернативы, которые предлагает администрация президента США Джо Байдена Израилю вместо... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T03:37

2024-04-01T03:37

2024-04-01T03:37

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рафах (провинция)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США и Израиль планируют провести виртуальную встречу, чтобы обсудить альтернативы, которые предлагает администрация президента США Джо Байдена Израилю вместо планируемой военной операции в городе Рафах в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на трех израильских и американских чиновников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее отказался присылать делегацию в Вашингтон в знак протеста против того, что США, вопреки обыкновению, не применили право вето в СБ ООН и допустили принятие резолюции с требованием прекращения огня в секторе Газа до конца священного для мусульман месяца Рамадан. Тем не менее, позднее Израиль согласился проработать с США новую дату консультаций по поводу проведения военной операции в палестинском городе Рафахе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что правительство утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, добавив, что военные готовят эвакуацию мирных жителей из этого района. "США и Израиль, как ожидается, проведут виртуальную встречу в понедельник, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации Байдена взамен израильскому военному вторжению в Рафах", - пишет портал. Высокопоставленные израильские чиновники заявили порталу, что виртуальная встреча дает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху шанс "спасти лицо" и провести обсуждение с Белым домом без необходимости посылать делегацию в Вашингтон. В то же время израильский источник заявил порталу, что вторая, очная встреча может состояться уже на следующей неделе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,7 тысячи, пострадали около 75,2 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240312/izrail-1932408360.html

https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240322/rafakh-1934989823.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году