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В США назвали численность французских войск, готовых к боям на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
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21:10 01.04.2024 (обновлено: 21:11 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937207314.html
В США назвали численность французских войск, готовых к боям на Украине
В США назвали численность французских войск, готовых к боям на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
В США назвали численность французских войск, готовых к боям на Украине
Французская армия может выделить более семи тысяч человек для боевых действий на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:10
2024-04-01T21:11
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Французская армия может выделить более семи тысяч человек для боевых действий на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью геополитическому аналитику Сайрусу Янссену."Мои источники в военных кругах Франции сообщили мне, что они способны отправить всего 7700 военных. Именно столько человек готовы к боям на Украине. Если они будут настолько глупы, чтобы поехать туда и разместиться где-нибудь, скажем, под Одессой, они будут уничтожены. Как только вы ступите на украинскую землю, русские узнают об этом благодаря разведке", — сказал эксперт.Как отметил полковник, Россия неоднократно показывала, что может наносить удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами по противнику. На Украине нет такого военного объекта, который Москва не может уничтожить, подчеркнул бывший советник Пентагона.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937197211.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Министерство обороны США, НАТО
В США назвали численность французских войск, готовых к боям на Украине

Макгрегор: Франция готова отправить более 7 тысяч военных для боев на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Французская армия может выделить более семи тысяч человек для боевых действий на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью геополитическому аналитику Сайрусу Янссену.
"Мои источники в военных кругах Франции сообщили мне, что они способны отправить всего 7700 военных. Именно столько человек готовы к боям на Украине. Если они будут настолько глупы, чтобы поехать туда и разместиться где-нибудь, скажем, под Одессой, они будут уничтожены. Как только вы ступите на украинскую землю, русские узнают об этом благодаря разведке", — сказал эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев
Вчера, 19:50
Как отметил полковник, Россия неоднократно показывала, что может наносить удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами по противнику. На Украине нет такого военного объекта, который Москва не может уничтожить, подчеркнул бывший советник Пентагона.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО
Вчера, 17:54
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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