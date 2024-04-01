https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937172144.html

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо - РИА Новости, 01.04.2024

НАТО вмешивается в политику Франции, заявил лидер "Патриотов" Филиппо

Североатлантический альянс, вмешиваясь в политическую жизнь Франции, намеренно переводит внимание общественности в сторону России, обвиняя Москву в попытках... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:50

2024-04-01T17:50

2024-04-01T17:50

в мире

франция

россия

вашингтон (штат)

флориан филиппо

александр де кроо

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс, вмешиваясь в политическую жизнь Франции, намеренно переводит внимание общественности в сторону России, обвиняя Москву в попытках влиять на западную политику, заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в эфире радиостанции Franceinfo. "Я особенно вижу американское вмешательство в нашей стране... Я вижу по телевидению растущее число консультантов НАТО, оплаченных натовскими аналитическими центрами из Вашингтона, Брюсселя, которые спонсируются американскими деньгами. Но об этом никто не говорит, этого не существует. На Западе, кстати, не только во Франции, сосредоточились на злых русских, чтобы заставить нас думать, что мы якобы находимся под российским влиянием", – сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Кроме того, политик напомнил о враждебных действиях со стороны Вашингтона в отношении Франции. "Я в первую очередь вижу, что двое президентов (Французской - ред.) республики прослушивались американскими службами, АНБ (Агентством национальной безопасности - ред.). Это точно, они и не протестовали. Я вижу, что обеспечивающий нас энергией газопровод Nord Stream ("Северный поток" - ред.) был саботирован не Россией, а силами НАТО. Как минимум Украиной, возможно, США и другими странами НАТО, а это все-таки акт войны против нас", – добавил он.Комментируя украинский конфликт, Филиппо подчеркнул, что он не касается Франции, и указал на необходимость его мирного урегулирования. "Мы защищены нашей собственной армией, нашими силами ядерного сдерживания и нашими возможностями быть независимыми. Как раз наша принадлежность к НАТО нас ослабляет", – сказал он, добавив, что членство в альянсе ввязывает страну в чужие конфликты. Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии ранее заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о ряде обысков в рамках расследования дела "о шпионаже в пользу России". По утверждению ABW, "были задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ". ABW утверждает, что в рамках расследуемой "шпионской деятельности" был создан "интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu", на котором публикуются статьи, заявления, комментарии или интервью с якобы "предвзятым пророссийским подтекстом, связанные с нынешней международной ситуацией", в том числе по Украине. В свою очередь, ряд европейских СМИ приводят заявление премьера Бельгии Александра де Кроо, который утверждал, что депутаты якобы получали деньги за пророссийскую позицию. Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня этого года.

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html

https://ria.ru/20240311/filippo-1932237507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, вашингтон (штат), флориан филиппо, александр де кроо, нато, евросоюз, северный поток