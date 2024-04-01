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Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине - РИА Новости, 01.04.2024
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09:41 01.04.2024 (обновлено: 15:05 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html
Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине
Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине - РИА Новости, 01.04.2024
Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине
Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно конфликта на Украине, заявил глава французского МИД Стефан Сежурне. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:41
2024-04-01T15:05
в мире
россия
украина
китай
стефан сежурне
ван и (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно конфликта на Украине, заявил глава французского МИД Стефан Сежурне. "Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы", — заявил Сежурне на совместной конференции с министром иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит агентство Франс Пресс. Как отмечается, глава МИД Франции считает, что европейцы не будут в безопасности, если "не будет мира в соответствии с международным правом". "Мы убеждены, что прочного мира не будет, если не договориться с украинцами", — подчеркнул Сежурне. По его словам, Китай может сыграть "ключевую роль" в обеспечении соблюдения международного права. Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html
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в мире, россия, украина, китай, стефан сежурне, ван и (политик), владимир путин
В мире, Россия, Украина, Китай, Стефан Сежурне, Ван И (политик), Владимир Путин
Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине

МИД Франции: Париж ожидает, что Пекин направит Москве очень четкие сигналы

© AP Photo / Bilal HusseinГлава МИД Франции Стефан Сежурне
Глава МИД Франции Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Глава МИД Франции Стефан Сежурне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно конфликта на Украине, заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.
"Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы", — заявил Сежурне на совместной конференции с министром иностранных дел КНР Ван И, его слова приводит агентство Франс Пресс.
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Как отмечается, глава МИД Франции считает, что европейцы не будут в безопасности, если "не будет мира в соответствии с международным правом".
"Мы убеждены, что прочного мира не будет, если не договориться с украинцами", — подчеркнул Сежурне.
По его словам, Китай может сыграть "ключевую роль" в обеспечении соблюдения международного права.
Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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