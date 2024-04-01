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Бизнесменов и инвесторов приглашают на форум инвестиций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.04.2024
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Нижегородская область
 
13:43 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/forum-1937097615.html
Бизнесменов и инвесторов приглашают на форум инвестиций в Нижнем Новгороде
Бизнесменов и инвесторов приглашают на форум инвестиций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.04.2024
Бизнесменов и инвесторов приглашают на форум инвестиций в Нижнем Новгороде
Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций",... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:43
2024-04-01T13:43
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций", сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 15 мая на двух площадках – в Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной и пакгаузах на Стрелке (месте слияния Оки и Волги). "В Нижегородской области ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых для региона инвестиционных проектов проводился конкурс "Инвестиционный проект года" при содействии правительства Нижегородской области. В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате - форума и премии "Лидеры инвестиций", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такой формат в большей степени способствует улучшению инвестиционного климата. "В прошлом году мы увидели рекордный рост объема инвестиций в основной капитал. Регион стал одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Было реализовано и запущено очень много ярких инвестиционных проектов. Задача региона – не останавливаться на достигнутом и активно продолжать работу по созданию комфортного инвестиционного климата", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Одной из тем деловой программы мероприятия станет "Экономика субъектов РФ через призму больших данных". Нововведение этого года – панельная сессия "Кадры – ключевой элемент стратегии развития страны", в ходе которой участники смогут обсудить вопросы обеспечения кадрами и повышения производительности труда. Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества для поддержания налаженных контактов и обмена опытом.
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нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Глеб Никитин

Бизнесменов и инвесторов приглашают на форум инвестиций в Нижнем Новгороде

© Фото : Правительство Нижегородской областиПлощадка бизнес-форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
Площадка бизнес-форума Лидеры инвестиций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций", сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде 15 мая на двух площадках – в Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной и пакгаузах на Стрелке (месте слияния Оки и Волги).
"В Нижегородской области ежегодно с 2006 года для поощрения наиболее значимых для региона инвестиционных проектов проводился конкурс "Инвестиционный проект года" при содействии правительства Нижегородской области. В 2023 году он впервые прошел в обновленном формате - форума и премии "Лидеры инвестиций", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такой формат в большей степени способствует улучшению инвестиционного климата.
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"В прошлом году мы увидели рекордный рост объема инвестиций в основной капитал. Регион стал одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Было реализовано и запущено очень много ярких инвестиционных проектов. Задача региона – не останавливаться на достигнутом и активно продолжать работу по созданию комфортного инвестиционного климата", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Одной из тем деловой программы мероприятия станет "Экономика субъектов РФ через призму больших данных". Нововведение этого года – панельная сессия "Кадры – ключевой элемент стратегии развития страны", в ходе которой участники смогут обсудить вопросы обеспечения кадрами и повышения производительности труда.
Площадка форума объединит представителей федеральных и региональных органов исполнителей власти, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества для поддержания налаженных контактов и обмена опытом.
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородРоссияГлеб Никитин
 
 
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