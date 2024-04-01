https://ria.ru/20240401/fond-1937104225.html

Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов

Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России фонд поддержки экологических проектов и инициатив до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:00

2024-04-01T14:00

2024-04-01T14:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России фонд поддержки экологических проектов и инициатив до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Кремля. Ранее Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить создание фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды, предусмотрев выделение начиная с 2025 года на эти цели бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 миллиарда рублей в год", - говорится в поручении. Срок исполнения – 1 октября 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html

https://ria.ru/20240303/ekologiya-1930796331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, общество