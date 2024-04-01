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Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов - РИА Новости, 01.04.2024
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14:00 01.04.2024
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Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов
Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов
Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России фонд поддержки экологических проектов и инициатив до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:00
2024-04-01T14:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России фонд поддержки экологических проектов и инициатив до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Кремля. Ранее Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить создание фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды, предусмотрев выделение начиная с 2025 года на эти цели бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 миллиарда рублей в год", - говорится в поручении. Срок исполнения – 1 октября 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно, Общество
Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов

Путин поручил создать фонд поддержки экологических проектов до октября 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России фонд поддержки экологических проектов и инициатив до 1 октября 2024 года, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды. По его словам, объем грантов составит один миллиард рублей в год.
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"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить создание фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды, предусмотрев выделение начиная с 2025 года на эти цели бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 миллиарда рублей в год", - говорится в поручении.
Срок исполнения – 1 октября 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
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