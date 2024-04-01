https://ria.ru/20240401/feyki-1937203627.html

Эксперт раскрыл, зачем Запад публикует фейки о теракте в "Крокусе"

Эксперт раскрыл, зачем Запад публикует фейки о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт раскрыл, зачем Запад публикует фейки о теракте в "Крокусе"

Западные СМИ публикуют "утки" о теракте в "Крокус сити холле", чтобы отвлечь мировое внимание от роли Запада в этой трагедии, новости о якобы имеющем место... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:36

2024-04-01T20:36

2024-04-01T20:36

теракт в "крокус сити холле"

в мире

иран

россия

дмитрий песков

крокус сити холл

крокус

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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Западные СМИ публикуют "утки" о теракте в "Крокус сити холле", чтобы отвлечь мировое внимание от роли Запада в этой трагедии, новости о якобы имеющем место предупреждении Москвы со стороны Вашингтона о предстоящем теракте - не более чем "рекламная игра США", заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам России Рухолла Модаббер. "Убежден, что целью западных СМИ... в публикации таких новостей является проекция (на других - ред.) роли США, Великобритании и Украины в преступном теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус"... Иными словами, публикуя фейки, Запад распространяет новости для отвлечения внимания от их собственной роли в этом террористическом акте", - сказал Модаббер. Агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники опубликовало накануне заметку, в которой утверждало, что Иран предупредил Россию о возможности крупной "террористической операции" перед терактом в подмосковном "Крокус сити холле", но конкретной цели и времени атаки в переданной информации не было. Эксперт отметил, что "сегодня совершенно ясно, что ИГ* - инструмент для реализации политических решений США и Англии", и напомнил, что в случае с терактом в иранском городе Керман, произошедшем в январе текущего года, США также "солгали, заявив, что довели до сведения Ирана информацию о террористическом акте в Кермане". Он назвал такого рода заявления "рекламной игрой США для отвлечения внимания общественности" и подчеркнул, что в таких случаях Вашингтон пытается показать миру, как хорошо работают его разведслужбы, однако на самом деле речь идет лишь о том, что США "знают об операции своих собственных агентов, хотят продать эту информацию другим". "Это профессиональная запутанная игра в разведку, осуществляемая США в целях отвлечения общественного внимания и сокрытия собственной роли в этой крупной преступной террористической деятельности", утверждает Модаббер. Главными виновниками теракта в "Крокусе", по его словам, являются разведслужбы США и Великобритании, "которые реализовали эту операцию, управляя украинскими неонацистскими силами". Эксперт также обратил внимание на то, что ИГ осуществляет теракты только в странах, не согласных с США, и еще ни разу не устроила теракт, например, в Израиле, являющемся союзником Вашингтона. Кроме того, Модаббер рассказал РИА Новости, что журналистка Париса Хафези, написавшая упомянутую выше заметку для Рейтер, в прошлом руководила отделением этого агентства в Иране. При этом, по сведениям эксперта, офис данного агентства в Иране закрыли из-за публикации фейковых новостей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что ему ничего не известно о якобы передаче Ираном России данных об угрозе безопасности перед терактом в "Крокус сити холле".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240328/terakt-1936353274.html

https://ria.ru/20240401/figurant-1937189685.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936929723.html

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в мире, иран, россия, дмитрий песков, крокус сити холл, крокус