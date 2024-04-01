https://ria.ru/20240401/evropa-1937148047.html

Европа не сможет защищаться без помощи США, пишут СМИ

Европа не сможет защищаться без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2024

Европа не сможет защищаться без помощи США, пишут СМИ

Одна из угроз Европы - ее огромная зависимость от США, без которых она не может защищаться самостоятельно, в связи с этим непонятно, удастся ли ей когда-либо... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:15

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евросоюз

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одна из угроз Европы - ее огромная зависимость от США, без которых она не может защищаться самостоятельно, в связи с этим непонятно, удастся ли ей когда-либо добиться этого, пишет испанская газета Vanguardia. Как сообщает издание, лидеры Европы "осознают" наличие двух угроз, которые они не могут контролировать. Первой они считают якобы имеющуюся угрозу со стороны России. Вторая - "их огромная зависимость от США". "Они (европейские страны - ред.) еще не могут постоять за себя, и неясно, добьются ли они этого когда-нибудь", - говорится в публикации издания. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, евросоюз, сша, нато