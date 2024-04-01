https://ria.ru/20240401/evakuatsiya-1937212445.html
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery - РИА Новости, 01.04.2024
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery
Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:08
2024-04-01T22:08
2024-04-01T22:08
происшествия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА Новости очевидица. "Я была в спортклубе, который находится в торговом центре жилого комплекса Discovery в Ховрино. Всех попросили закончить тренировку и выйти из клуба и торгового центра. В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", - сообщила агентству оцевидица.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery из-за данных о минировании ТЦ