https://ria.ru/20240401/evakuatsiya-1937212445.html

В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery

В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery - РИА Новости, 01.04.2024

В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery

Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:08

2024-04-01T22:08

2024-04-01T22:08

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА Новости очевидица. "Я была в спортклубе, который находится в торговом центре жилого комплекса Discovery в Ховрино. Всех попросили закончить тренировку и выйти из клуба и торгового центра. В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", - сообщила агентству оцевидица.

https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье)