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В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery - РИА Новости, 01.04.2024
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22:08 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/evakuatsiya-1937212445.html
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery - РИА Новости, 01.04.2024
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery
Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:08
2024-04-01T22:08
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА Новости очевидица. "Я была в спортклубе, который находится в торговом центре жилого комплекса Discovery в Ховрино. Всех попросили закончить тренировку и выйти из клуба и торгового центра. В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", - сообщила агентству оцевидица.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery

В Ховрино эвакуируют жителей комплекса Discovery из-за данных о минировании ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Жителей жилого комплекса Discovery в Ховрино и посетителей ТЦ, который находится в комплексе, эвакуировали из-за сообщения о минировании ТЦ, сообщила РИА Новости очевидица.
«
"Я была в спортклубе, который находится в торговом центре жилого комплекса Discovery в Ховрино. Всех попросили закончить тренировку и выйти из клуба и торгового центра. В чате жилого комплекса всех жителей попросили выйти на улицу и лучше зайти в метро, так как поступило сообщение о минировании ТЦ. Жители выходят из дома. К ТЦ подъехала полиция", - сообщила агентству оцевидица.
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