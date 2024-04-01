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Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
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18:24 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/estoniya-1937180331.html
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией
Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:24
2024-04-01T18:24
эстония
россия
алар карис
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонская газета "Северное побережье" со ссылкой на заявление канцелярии президента. "В понедельник президент Алар Карис провозгласил... закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении. Как отмечается, одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающимся конфликтом на Украине. В конце марта пресс-служба эстонского парламента сообщила о том, что парламент одобрил предложенный правительством законопроект о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем. Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действовавший с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
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эстония, россия, алар карис, в мире, санкции в отношении россии
Эстония, Россия, Алар Карис, В мире, Санкции в отношении России
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией

Президент Эстонии утвердил расторжение договора о правовой помощи с Россией

© РИА Новости / Елена ИсайкинаГорода мира. Таллин. Эстония
Города мира. Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Елена Исайкина
Города мира. Таллин. Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонская газета "Северное побережье" со ссылкой на заявление канцелярии президента.
"В понедельник президент Алар Карис провозгласил... закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении. Как отмечается, одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающимся конфликтом на Украине.
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В конце марта пресс-служба эстонского парламента сообщила о том, что парламент одобрил предложенный правительством законопроект о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем.
Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действовавший с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет.
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ЭстонияРоссияАлар КарисВ миреСанкции в отношении России
 
 
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