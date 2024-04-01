https://ria.ru/20240401/estoniya-1937180331.html
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией
Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:24
2024-04-01T18:24
2024-04-01T18:24
эстония
россия
алар карис
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b53973522c4d28ad2eeab857b5ae13fb.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонская газета "Северное побережье" со ссылкой на заявление канцелярии президента. "В понедельник президент Алар Карис провозгласил... закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении. Как отмечается, одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающимся конфликтом на Украине. В конце марта пресс-служба эстонского парламента сообщила о том, что парламент одобрил предложенный правительством законопроект о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем. Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действовавший с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
https://ria.ru/20240319/diplomat-1934205933.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_389f7bb1dddeff18eb57974ad5661370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, алар карис, в мире, санкции в отношении россии
Эстония, Россия, Алар Карис, В мире, Санкции в отношении России
Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией
Президент Эстонии утвердил расторжение договора о правовой помощи с Россией
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонская газета "Северное побережье" со ссылкой на заявление канцелярии президента.
"В понедельник президент Алар Карис провозгласил... закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении. Как отмечается, одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающимся конфликтом на Украине
.
В конце марта пресс-служба эстонского парламента сообщила о том, что парламент одобрил предложенный правительством законопроект о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем.
Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действовавший с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет.