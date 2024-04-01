https://ria.ru/20240401/estoniya-1937180331.html

Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией

Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 01.04.2024

Эстония расторгла договор о правовой помощи с Россией

Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:24

2024-04-01T18:24

2024-04-01T18:24

эстония

россия

алар карис

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник закон о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонская газета "Северное побережье" со ссылкой на заявление канцелярии президента. "В понедельник президент Алар Карис провозгласил... закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении. Как отмечается, одностороннее расторжение соглашения мотивировано продолжающимся конфликтом на Украине. В конце марта пресс-служба эстонского парламента сообщила о том, что парламент одобрил предложенный правительством законопроект о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. По данным эстонского минюста, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем. Договор правовой помощи между Эстонией и Россией, действовавший с 1995 года, автоматически продлевался на пять лет.

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, россия, алар карис, в мире, санкции в отношении россии