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Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на проект "Экология"
Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на проект "Экология" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на проект "Экология"
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология" в 2025-2030 годах, сообщается на... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:02
2024-04-01T14:02
2024-04-01T14:02
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология" в 2025-2030 годах, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология", предусмотрев: финансирование в 2025–2030 годах реализации данного национального проекта за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 600 миллиардов рублей", - говорится в перечне поручений. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна была завершиться в 2024 году. В октябре 2023 года глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что нацпроект продлят до 2030 года. По его словам, в его составе останутся федеральные проекты "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Комплексная система мониторинга окружающей среды", "Сохранение лесов". Также в обновленный нацпроект могут войти федпроекты из перечня инициатив социально-экономического развития. Это "Экономика замкнутого цикла" и "Генеральная уборка", которая, по словам министра, станет "логическим продолжением" федпроекта "Чистая страна". Кроме того, в нацпроекте появится новый единый водный проект "Оздоровление водных объектов", который объединит федпроекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов".
https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html
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жкх, россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), туризм - радио sputnik
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Туризм - Радио Sputnik
Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на проект "Экология"
Путин поручил выделить средства на нацпроект "Экология" в 2025-2030 годах